Масове поховання в Борівському районі: відомо про 17 загиблих військових

За попередніми даними, в могилі поховано щонайменше 17 людей. Як цивільні, так і військові ЗСУ. Три тіла військовослужбовців слідчі вилучили за перший день роботи.

Про масове поховання повідомили мешканці села Копанки. Жителі розповіли слідству, що окупанти збирали тіла загиблих по всьому району. 13 квітня привезли на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди. Потім місце поховання зрівняли танками.

– Попередньо, ми маємо дані про 17 тіл загиблих, але це може бути не точно, – розказав заступник начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Дмитро Сойма. – Як кажуть місцеві, наші хлопці відступали, загинули в бою і їх тут поховали.

Росіяни не поставили жодної позначки на могилі і не давали це зробити селянам. Лише на Великдень дозволили людям прийти на кладовище і попрацювати на місці масового поховання. Люди знайшли три хреста, і у такий спосіб позначили периметр могили, прибрали бур’яни.

Всі вилучені тіла будуть направлені на судово-медичну експертизу для встановлення точних причин смерті.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативно-група Борівського відділу поліції, експерти, криміналісти, вибухотехніки, прокуратура Харківської області, СБУ продовжують працювати на місці масового поховання громадян України.

Агентство Телевидения Новости