В Харківобленерго склали графік віялових відключень з 31 жовтня

З 31 жовтня у Харкові починаються віялові відключення електроенергії. Відключати споживачів планують по черзі, на три години.

Повний графік відключень – на сайті «Харківобленерго». Загалом створено 12 черг відключення по Харкову з 7 ранку до 21 вечора.

1 черга 07:00 – 10:00

2 черга 08:00 – 11:00

3 черга 9:00 – 12:00

4 черга 10:00 – 13:00

5 черга 11:00 – 14:00

6 черга 12:00 – 15:00

7черга 13:00 – 16:00

8 черга 14:00 – 17:00

9 черга 15:00 – 18:00

10 черга 16:00 – 19:00

11 черга 17:00 – 20:00

12 черга 18:00 – 21:00

Не будуть відключати метрополітен, Водоканал, міськелектротранс, ХТМ та інші об’єкти критичної інфраструктури, а також промислові підприємства. Без відключень й деокуповані території, повідомили в Харківобленерго.

Агентство Телевидения Новости