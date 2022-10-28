В Харківобленерго склали графік віялових відключень з 31 жовтня
З 31 жовтня у Харкові починаються віялові відключення електроенергії. Відключати споживачів планують по черзі, на три години.
Повний графік відключень – на сайті «Харківобленерго». Загалом створено 12 черг відключення по Харкову з 7 ранку до 21 вечора.
1 черга 07:00 – 10:00
2 черга 08:00 – 11:00
3 черга 9:00 – 12:00
4 черга 10:00 – 13:00
5 черга 11:00 – 14:00
6 черга 12:00 – 15:00
7черга 13:00 – 16:00
8 черга 14:00 – 17:00
9 черга 15:00 – 18:00
10 черга 16:00 – 19:00
11 черга 17:00 – 20:00
12 черга 18:00 – 21:00
Не будуть відключати метрополітен, Водоканал, міськелектротранс, ХТМ та інші об’єкти критичної інфраструктури, а також промислові підприємства. Без відключень й деокуповані території, повідомили в Харківобленерго.