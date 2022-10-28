Пошкодили найбільший в світі радіотелескоп: наслідки перебування окупантів в обсерваторії в Чугуївському районі

Під час окупації на території дослідної обсерваторії в Чугуївському районі знаходилися російські військові. Вони пошкодили обладнання та зруйнували будівлі.

Знаходились окупанти на території станції кілька місяців. Робили окопи та покинули після себе чимало боєприпасів та залишків від них.

Слідчі разом з криміналістами за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області провели огляди місць подій. Зафіксували наслідки руйнувань та зібрали докази перебування військових росії на території установи.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости