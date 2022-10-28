Агітаційні плакати, на яких український Кобзар – серед діячів рф: в Куп’янську окупанти намагались впровадити російську освіту

Прокурори Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції вилучили докази того, як окупанти намагались впровадити російську освіту на Харківщині.

Так, 27 жовтня у селищі Глушківка Куп‘янського району у ліцеї правоохоронці вилучили російські підручники, накази, датовані періодом окупації, а у кабінеті директора – російський прапор.

Крім того, знайдено низку агітаційних плакатів із зображенням письменників рф різних часів. Пропаганда рф серед російських діячів «приписала» собі і українського поета Тараса Шевченка. На російськомовному плакаті портрет Кобзаря з написом «Дневник вёл на русском языке».

«Запевняємо: ми боремось не тільки з воєнними злочинцями, а і з внутрішніми ворогами. Колаборантам, які допомагали росіянам у побудові російської освіти, не уникнути відповідальності», йдеться в повідомленні прокуратури.

Агентство Телевидения Новости