Організовував видачу перепусток на пересування по окупованих територіях Харківщини: так званому «вуличкому» повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За даними слідства, у селищі Макарове Золочівської ОТГ з середини червня 43-річний місцевий мешканець за пропозицією окупантів погодився обійняти посаду «вуличкома».

Так, чоловік здійснював видачу довідок про взяття на облік як переміщених громадян та перепусток на пересування цивільним громадянам до тимчасово окупованого на той час смт Козача Лопань Харківського району.

27 жовтня за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід – Дергачівський МРВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости