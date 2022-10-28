У Харкові та області введені вялові відключення

У зв’язку зі складною ситуацією в енергетичній сфері держави, яка склалася внаслідок ворожих атак з боку російської федерації на об’єкти критичної інфраструктури у різних регіонах України, АТ “Харківобленерго” вводить графік погодинних відключень електроенергії для споживачів Харкова та Харківської області.

Введення графіку допоможе зекономити електроенергію та збалансувати Об’єднану енергетичну систему України, повідомляють в Обленерго

Графік опубліковано під назвою “Графік аварійних відключень” у вигляді PDF-файлу на головній сторінці офіційного сайту АТ “Харківобленерго”.

Він є актуальним протягом тижня з 31 жовтня по 6 листопада.

Вводиться 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна, у період з 7.00 до 22.00.

Наголошуємо: користуйтеся виключно графіком, який розміщено на сайті обленерго! Він є найбільш актуальним та достовірним.

Що потрібно знати про графік погодинних відключень:- об’єкти критичної інфраструктури, міський електротранспорт, метро, об’єкти КП “Харківські теплові мережі”, КП “Харківводоканал” та ін. відключатися не будуть;-

відключення не торкнеться промислових підприємств, адже економіка крраїни повинна працювати;

графік погодинних відключень не буде вводитися в деокупованих населених пунктах Харківської області

Щоб скористатися пошуком у файлі PDF на комп’ютері, потрібно натиснути комбінацію клавіш Ctrl + F та у пошуковому рядку, який з’явиться у правому верхньому куті, ввести назву вулиці. Щоб застосувати пошук на смартфоні, потрібно скористатися функцією “Пошук на сторінці”.

Шановні споживачі! Просимо з розумінням поставитися до цього вимушеного кроку, а також до можливих коригувань у цьому графіку. Тому наполегливо радимо вам користуватися даними, які розміщено виключно на офіційному сайті АТ “Харківобленерго”.

Агентство Телевидения Новости