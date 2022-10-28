У СИЗО крали гроші на природному газі за відомою корупційною схемою

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова подано до суду дві позовні зави до ТОВ про визнання недійсними додаткових угод до договору про закупівлю товару та повернення безпідставно сплачених бюджетних коштів.

Встановлено, що у 2020-21 роках між ТОВ та ДУ «Харківський слідчий ізолятор» укладено договори про закупівлю природного газу.

У положеннях договорів зазначено ціну газу. Але згодом підприємство почало підвищувати ціну на газ, оформлюючи це додатковими угодами до договору.

Це відома корупційна схема, коли за тендером начебто все за законом, його обирають як постачальника з найнижчою ціною, а потім, найчастіше у змові з чиновниками або адміністрацією вони додатковими угодами поза тендером підвищують ціну. Нерідко, вище за риночну. У підсумку товара, в цьому випадку газу, на ту ж саме сумму приходить значно меньше, а різницю між його реальною вартістю та задекларованою у додатковій угоді корупціонери кладуть у кішеню

Те більше підняття цін не мало належного документального обґрунтування та підтвердження. Постачальник не надав належні докази коливання ціни газу. Натомість було надано довідки, які не містять інформації щодо коливання ціни природного газу на ринку в сторону його збільшення після укладення договору та за своїм змістом і суттю є лише документами довідково-інформаційного характеру та фактично дублюють дані із сайту ТБ «Українська енергетична біржа», в якому не міститься точної інформації про коливання цін на газ.

Як наслідок, постачальник отримав надмірну та безпідставну сплату коштів у сумі майже пів мільйона гривень, що призвело до значних видатків з Державного бюджету.

Наразі за двома позовними заявами окружної прокуратури Господарський суд Харківської області відкрив провадження.

Агентство Телевидения Новости