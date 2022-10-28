ХОВА не хочуть демонтувати погруддя Пушкіна.

Про це повідомив співзасновник проекту «Декомунізація.Україна» Вадим Поздняков.

Харківська ОВА відмовилася підтримати звернення громадськості про підтримку демонтажу бюста Пушкіна та перенесення його до музею в Харкові та порадила звернутися до Мінкульту”, – написав він у фейсбуці та додав листа з офіційною відповіддю

«В ОВА порадили звернутися до Мінкульту», – додав Поздняков і запевнив, що так і буде.

Нагадаємо, цей бюст вже обливали червоною краскою влітку

Агентство Телевидения Новости