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ХОВА не хочуть демонтувати погруддя Пушкіна.

ХОВА не хочуть демонтувати погруддя Пушкіна.

 

Про це повідомив співзасновник проекту «Декомунізація.Україна» Вадим Поздняков.

Харківська ОВА відмовилася підтримати звернення громадськості про підтримку демонтажу бюста Пушкіна та перенесення його до музею в Харкові та порадила звернутися до Мінкульту”, – написав він у фейсбуці та додав листа з офіційною відповіддю 

«В ОВА порадили звернутися до Мінкульту», – додав Поздняков і запевнив, що так і буде.

Нагадаємо, цей бюст вже обливали червоною краскою влітку

 

 

Агентство Телевидения Новости

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