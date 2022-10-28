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Носіїв «Калібрів» у Чорному морі стало набагато більше – ВМС ЗСУ

Носіїв «Калібрів» у Чорному морі стало набагато більше – ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні російські окупанти тримають п’ять носіїв ракет «Калібр», загальним залпом у 32 ракети.

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Телеграмі.

Зазначається, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться п’ять ворожих носіїв оперативно-тактичних ракет «Калібр», загальний залп – 32 ракети.

При цьому, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до трьох кораблів та катерів. В Середземному морі перебувають 13 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».

За добу, в інтересах російської федерації прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря – 42 судна, з них 11 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря – 24 судна, з них шість суден рухалось з протоки Босфор.

Варто зазначити, що станом на ранок минулої доби, 27 жовтня, у Чорному морі росія тримала 3 ракетоносії «Калібрів», з яких окупанти можуть атакувати Україну 16 ракетами.

Агентство Телевидения Новости

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