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Путін підтверджує свою мету знищити українську державу – ISW

Путін підтверджує свою мету знищити українську державу – ISW

Російський диктатор Володимир Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету, що несумісне з переговорами між РФ та Україною, а також має на меті знищити українську державу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На пленарній сесії XIX засідання міжнародного дискусійного клубу Валдай Путін заявив, що “єдиною реальною гарантією українського суверенітету” може бути лише Росія, яка “створила” Україну. Його заяви унеможливлюють юридичний факт, що Російська Федерація визнала суверенітет України і що український народ існує як окрема нація, вважають аналітики.

Увічнення Путіним наративу про те, що “Україна та Росія є єдиним народом, розділеним на різні держави довільними історичними обставинами”, свідчить про його незмінну мету знищити українську державу та стерти поняття українського народу, додають експерти Інституту.

Агентство Телевидения Новости

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