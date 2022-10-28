Близько сотні працівників ЗАЕС підписали контракти з окупантами – «Енергоатом»

З 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, лише близько сотні підписали контракти з «Росатомом» під тиском, але є й «добровольці» серед керівників станції.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

«Протягом двох тижнів російські загарбники роблять усе, щоб примусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти з фейковим підприємством АО «Эксплуатирующая организация «Запорожская АЭС», яким керує Росатом», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже начебто підписали контракти.

Але, як наголошують в Енергоатомі, ця брехня не спрацьовує.

«Насправді з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з Росатомом. Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, «погодилися» під тиском загарбників», – вказує оператор.

Водночас, серед них є й «добровольці», зокрема з керівного складу. Ці люди мотивують свої дії бажаням бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від загарбників.

«Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України», – наголосили в компанії.

Як зазначається, при цьому 4300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.

Відомо, що навіть попри тиск та погрози з боку росіян, переважна більшість працівників, які перебувають на станції, мають проукраїнську позицію, чинять спротив окупантам і максимально відтягують процес підписання зрадницьких контрактів.

Агентство Телевидения Новости