Салтівка: горіла 9-типоверхівка

Пожежа сталася близько другої дня – о 14:42 на номер “101“ надійшло повідомлення про пожежу у житловій 9-типоверхівці за адресою вулиця Героїв праці, 38.

На виклик виїхали 3 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та пожежна автодрабина.

Прибувши, рятувальники з’ясували, що на 4-му поверсі горить квартира і балкон, а поверхом вище ще один балкон. Загальна площа горіння складала біля 50 кв.м. Крім того, спостерігалось сильне задимлення у квартирах на верхніх поверхах.

Керівником гасіння пожежі негайно було прийняте рішення рятувати мешканців будинку від впливу токсичних продуктів горіння. Одночасно з цим подали пожежні стволи на ліквідацію вогню.

Завдяки оперативним діям вогнеборців врятовано 9 людей, серед яких 4 дітей (2, 3, 4 та 6 років). Одну жінку врятували з палаючої квартири за допомогою автодрабини, решту вивели на свіже повітря сходовою клітиною.

О 15:18 пожежу вдалось локалізувати та о 16:07 повністю ліквідувати. За попередніми даними причиною її виникнення могло стати коротке замкнення електромережі.

Агентство Телевидения Новости