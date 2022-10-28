Тіла трьох цивільних ексгумували правоохоронці в Куп’янському районі

Як повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, два тіла були виявлені в селі Канцедалівка:

▪️Чоловік з вогнепальним пораненням голови – свідки кажуть, що на початку вересня його застрелив снайпер. Місцеві поховали його поруч з місцем вбивства. Слідчі встановлюють особу.

▪️36-річний Максим – під час обстрілу знаходився в погребі, загинув від обвалу цегли на стелі. Мати поховала його за три дні у дворі.

▪️Третє тіло знайшли в місті Куп’янськ. 60-річна Наталя загинула внаслідок обстрілів 21 вересня.

“Ексгумації проведені слідчими спільно з прокурорами, з залученням криміналістів та вибухотехніків”, – зазначив Болвінов.

Агентство Телевидения Новости