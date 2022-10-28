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Примусова трудова мобілізація: у Раді повідомили, кого призовуть і на які роботи

Примусова трудова мобілізація: у Раді повідомили, кого призовуть і на які роботи

В Україні планують запровадити трудову мобілізацію. У Верховній Раді повідомили, кого з українців можуть закликати і які роботи їм доведеться виконувати. Наголошено, що на роботи з відновлення інфраструктури країни можуть залучити всіх працездатних громадян.

Співавтор відповідного закону та голова профільного комітету Верховної Ради Олег Бондаренко нагадав, що закон набув чинності у березні. Ціль примусової цільової мобілізації – відновлення України.

“Моє власне ставлення до цього таке — якщо мобіліація буде вкрай необхідною, то вона запроваджуватиметься відповідно до указу президента, де будуть зазначені обсяги, терміни проведення та цілі”, – пояснив Бондаренко.

Він наголосив, що зараз, у період дії військового стану, немає необхідності розподіляти громадян на ліквідацію наслідків обстрілів окупантів. Однак за необхідності її можуть запровадити.

Агентство Телевидения Новости

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