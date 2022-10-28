Польща хоче ядерну зброю

Польща вважає, що Росія своєю агресією проти України анулювала пакт Росія-НАТО від 1997 року. Про це заявив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох та додав, що країна зацікавлена у розміщенні ядерної зброї на своїй території, передає канцелярія польського президента.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Польща обговорювала зі США можливість участі у програмі Nuclear Sharing.

Після цього офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що зараз США не мають планів розміщувати ядерну зброю в будь-якій країні, яка вступила до НАТО після 1997 року.

Кумох висловив жаль, що у заяві представника Держдепу США фігурує 1997 рік.

“У 1997 році було підписано пакт Росія-НАТО, на основі якого існує переконаність у тому, що ніяких додаткових постійних сил НАТО у Східній Європі не слід розміщувати, – підкреслив він. – Ми вважаємо, і президент сказав на саміті НАТО, що цей акт мертвий, Росія просто анулювала його агресією проти України”.

Він заявив, що Варшава вкрай зацікавлена у розміщенні сил НАТО у Польщі та участі у програмі Nuclear Sharing.ДОВІДКА. Nuclear sharing — це концепція політики ядерного стримування НАТО, яка дозволяє країнам-членам, які не мають власної ядерної зброї, брати участь у плануванні використання ядерної зброї НАТО. З листопада 2009 року в рамках програми Nuclear Sharing американська ядерна зброя була розміщена у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Туреччині. Польща є членом НАТО з 1999 року.

5 жовтня повідомлялося, що Дуда заявив, що країна обговорювала із лідерами США можливе розміщення ядерної зброї на своїй території.

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