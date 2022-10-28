Нападав на продавчинь на Салтівці: затримано підозрюваного в серії розбоїв

У скоєнні низки розбійних нападів харківські поліцейські викрили раніше судимого 31-річного зловмисника. За даними правоохоронців, чоловік нападав на продавчинь у Сатівському районі, палкою наносив тілесні ушкодження та забирав гроші з каси.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

28 жовтня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.

Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлена причетність чоловіка до скоєння інших розбійних нападів на території Салтівського району. Слідчі дії тривають.

Агентство Телевидения Новости