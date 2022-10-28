Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:25
Просмотров: 81

Нападав на продавчинь на Салтівці: затримано підозрюваного в серії розбоїв

Нападав на продавчинь на Салтівці: затримано підозрюваного в серії розбоїв

У скоєнні низки розбійних нападів харківські поліцейські викрили раніше судимого 31-річного зловмисника. За даними правоохоронців, чоловік нападав на продавчинь у Сатівському районі, палкою наносив тілесні ушкодження та забирав гроші з каси.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

28 жовтня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.

Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлена причетність чоловіка до скоєння інших розбійних нападів на території Салтівського району. Слідчі дії тривають.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 