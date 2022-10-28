Ситуація критична: харків’ян просять здати кров

В Харкові склався дефіцит чотирьох груп крові: першої, третьої та четвертої з негативним резус-фактором, а також четвертої позитивної (1- / 3- / 4- / 4+).

Ситуація критична, повідомляє Харківський обласний центр служби крові на сторінці в Facebook.

Кров зараз потрібна:

– військовим ЗСУ;

– цивільним, що страждають від обстрілів;

– онкохворим, вагітним, людям після операцій, ДТП.

Харківський обласний центр служби крові працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00 та в суботу з 8:00 до 13:00. Тел. 095-570-47-66.

Також донори можуть звернутися в пункти здачі крові в кількох лікарнях міста та області. Телефони для довідок – на фото нижче.

Агентство Телевидения Новости