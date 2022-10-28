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28.10.2022 22:59
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Харківський притулок для тварин терміново шукає хазяїв для 100 котів

Харківський притулок для тварин терміново шукає хазяїв для 100 котів

Цієї зими у харківського міського притулку для бездомних тварин не буде можливості обігрівати свій «Будиночок котів». А у теплій будівлі є місце лише для 20 кішок та котів, а іншим залишаться жити у холодних вольєрах, повідомили в притулку.

Більшість тварин – колишні домашні улюбленці, тож випускати їх на вулицю не можна, бо вони не виживуть в складних умовах.

Всі тварини оброблені від паразитів, стерилізовані, комплексно вакціновані.

Притулок працює кожного дня за адресою пр-т Гагарина, 358, з 08:00 до 16:00. Забронювати тварину можна за телефоном 0 800 504 313. Більше фото – на сайт притулку.

Агентство Телевидения Новости

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