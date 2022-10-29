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На Харківщині ворог обстрілює прифронтові села, троє поранених

На Харківщині ворог обстрілює прифронтові села, троє поранених

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

В м. Вовчанськ внаслідок обстрілів пошкоджено господарчу споруду, в смт Дворічна – житлові будинки, сталися пожежі.

▪️За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі поранення отримали 2 жінки 43 та 40 років, а також 60-річний чоловік.

▪️На звільнених від ворога територіях триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 413 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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