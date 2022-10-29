На Харківщині ворог обстрілює прифронтові села, троє поранених

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

В м. Вовчанськ внаслідок обстрілів пошкоджено господарчу споруду, в смт Дворічна – житлові будинки, сталися пожежі.

▪️За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі поранення отримали 2 жінки 43 та 40 років, а також 60-річний чоловік.

▪️На звільнених від ворога територіях триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 413 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости