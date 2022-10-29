Кочівний міномет проти рашистів на Харківщині

Мінометники 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії нищать ворога на харківському напрямку, завдаючи російським загарбникам непоправних втрат. В артилерійських дуелях окупанти втрачають важку техніку, склади БК та живу силу.

Проти окупантів нацгвардійці на Харківщині “кочівний” міномент. Метод, який позбавляє й сберегти життя українській бійців, й точно поражати цілі. Адже мінометники працюють разом з аеророзвідкою

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