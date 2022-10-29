Харківський прокурор Антон Прокопенко втратив посаду, попавшись п’яним за кермом Mitsubishi Pajero

Прокурора Харківської обласної прокуратури Антона Прокопенка звільнили з посади за порушення правил прокурорської етики.

Про це свідчить рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

20 листопада 2021 року близько 13 години двоє співробітників охоронної фірми прибули до багатоповерхівки, де мешкав Прокопенко, через спрацювання сигналізації. На місці вони стали свідками порушення правил дорожнього руху; водій автомобіля Mitsubishi Pajero, намагаючись запаркуватися, допустив зіткнення з сусідньою машиною. Охоронець одразу почав знімати відео на мобілку. Через відчинене вікно від водія чувся сильний запах алкоголю. Прокопенко намагався поїхати, але йому не дали цього зробити, затримавши до приїзду поліції.

На вулицю також вийшов власник другої автівки, який помітив назначене пошкодження заднього бампера — відлущення фарби, але відмовився заявляти на водія.

У подальшому працівники поліції доставили Прокопенка в лікарню, де він здав аналізи, підтвердивши факт алкогольного сп’яніння.

У Харківській облпрокуратурі інформацію про звільнення Прокопенко через порушення правил прокурорської етики.

Цікаво, у червні 2022-го суддя Октябрського суду Полтави Тетяна Січиокно закрила справу щодо Прокопенка щодо водіння у нетверезому стані за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення (ч.1 ст. 130 КУпАП). При цьому в судовому рішенні ніде не згадувалася посада водія, навпаки, вказувалося, що він ніде не працює.

Суд не став штрафувати прокурора і забирати водійські права. Причиною стало те, що суд не побачив доказів, що, сидячи за кермом, він керував цим транспортним засобом.

Прокопенко має власну версію подій. А саме, що тоді був вихідний день, субота, і він із товаришем обідав вдома, випивши «декілька рюмок» спиртного. При цьому згадав, що забув у машині ключі від квартири і миючі засоби. Ще вранці дружина брала цю машину зі стоянки і згодом припаркувала біля під’їзду, бо інші місця були зайняті.

Він сів на водійське місце, вставив ключ у замок запалювання, щоб піднялося праве переднє скло та почав шукати ключі. У цей час поруч зупинився автомобіль із символікою охоронної агенції «Бріг», з якого вийшла два незнайомці та звинуватили його у причетності до автопригоди з машиною, що стояла попереду. Прокопенко пригадує, що заперечив це і водночас відчув погіршення стану здоров’я, а охоронці застосували до нього фізичну силу: заламали руки за спину, поклали на асфальтне покриття. Після приїзду поліції його звинуватили у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, хоча він цього не визнає.

Попри таке рішення суду, матеріалами службового розслідування підтверджено факт керування прокурором Прокопенком автівкою у стані алкогольного сп’яніння. І в подальшому саме керівник прокуратури області подав дисциплінарну скаргу на Прокопенка.

Агентство Телевидения Новости