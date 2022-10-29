У Севастополі горить флот рф. Підозрюють українські “бойові комарі”

В окупованому Севастополі повідомляють про вибухи – нібито російські кораблі “відбивали атаку безпілотників”. Про це повідомляє кремлівський ТАСС із посиланням на окупаційну владу,

“Кораблі Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників, жодні об’єкти в місті не пошкоджені”, говорять пропагандисти

Через це нібито тимчасово перекрито рейд у Севастополі, не ходять пороми та катери, рух між районами можливий лише автобусами.

За інформацію телеграм-каналів йдеть не про атаку на місто, а атаку на військовий флот рф, зокрема ракетоносці, які загрожували Україні.

За попередніми даними, вибухнули, сильно пошкоджені або затоплені 4 російських кораблі, зокрема з “Калібрамі” на борту

Коментуючи в ефірі телемарафону інформацію про Севастополь, де нібито по дронах працювала ППО окупантів, речник Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що офіційну інформацію готують, але напевно це були ті самі “бойові комарі”, які так хвилюють росіян.

Агентство Телевидения Новости