Першій пішов: Калмикія вимагає незалежності від рф

Члени Конгресу ойрат-калмицького народу склали та підписали декларацію “Про державну незалежність Республіки Калмикія”. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив активіст, юрист правозахисного центру “Меморіал” Даавр Доржин.

У декларації Конгресу перераховуються основні претензії до чинного російського режиму, які спонукали авторів документа проголосити початок боротьби за незалежність. Серед них – “шалена централізація і мілітаризація країни”, “тотальний наступ Кремля на культури і мови завойованих Росією неросійських народів”, “вчинення міжнародних злочинів” і ще п’ять пунктів, що відсилають до авторитарного та імперіалістичного характеру російської політики.

“Зрозуміло, це заклик політичний, морально-політичний. І ми очікуємо на відповідь з боку світової спільноти. Це набуття суб’єктності, тобто становлення власної державності, розвиток наших національних нормативів та налагодження добросусідських відносин з усіма країнами на нашій планеті. Власне, якщо почитати нашу Конституцію, то там один із пунктів — встановлення добросусідських відносин в ім’я миру на землі. Власне, ми можемо чітко сказати, що принаймні в цьому наша Конституція набагато краща за загальноросійську”, — заявив активіст.

Він зазначив, що величезну роль у бажанні здобути незалежність відіграла путінська мобілізація.

“Це перша мобілізація в історії Російської Федерації, і сподіваюся, що остання. Відповідно, не існує жодної практики щодо цього. І з цієї причини військкомати та інші органи військової влади відчувають, що можуть робити практично все, що завгодно”, — повідомив правозахисник і додав, що через це багато його співгромадян поїхали до Монголії.

Також, за його словами, часті випадки в РФ висловлювання крайньої нетерпимості, ненависті до людей, іншого віросповідання, іншої етнічної приналежності показують загальну картину, настільки нестерпно жити в російському суспільстві.

“Краще з цього суспільства вийти, зокрема через реалізацію права народу самовизначення. Я сподіваюся, що наш народ матиме таке право”, — сказав Доржин.

Агентство Телевидения Новости