Експерти пояснили, чому путін намагається відновити авторитет шойгу

Президент рф володимир путін намагається відновити авторитет міністра оборони сергія шойгу в російському інформаційному просторі, щоб врівноважити зростальний вплив так званої радикальної групи силовиків, яка критикує Міноборони.Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), фракція «російські силовики» відноситься до людей, які мають значну владу в найближчому оточенні путіна, які направляють бойові підрозділи в Україну, пишуть аналітики.путін міг би сам оголосити про закінчення мобілізації, а не на зустрічі з шойгу, або міг би доручити міністру завершити невдалу мобілізацію самостійно. Їхня поставна публічна зустріч узгоджується з нещодавнім сплеском появи шойгу в ЗМІ.

Наприклад, цього тижня шойгу провів кілька телефонних розмов зі своїми турецькими, китайськими та західними колегами. Ці гучні зустрічі відрізняють шойгу та російське вище військове командування від силовиків, які, попри свою популярність у російському інформаційному просторі, не мають того самого рангу чи авторитету, зазначають експерти.

Навесні та влітку Шойгу дуже рідко з’являвся на публіці. Присутність шойгу в інформаційному просторі залежить від схвалення Кремля, оскільки путін може контролювати, коли шойгу виступатиме публічно. Суперники шойгу із силовиків контролюють власні канали в Telegram та вільно спілкуються зі ЗМІ.

Агентство Телевидения Новости