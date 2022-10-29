Росія розірвала зернові угоди

Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації “зернової угоди” щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів. У міністерстві оборони Росії кажуть, що причиною цьому стали вибухи у Севастопольській бухті у суботу вранці.

У відомстві підкреслили, що кораблі Чорноморського флоту і цивільні судна, проти яких був спрямований так званий “терористичний акт”, гарантували безпеку “зернового коридору”.

Україна вже відреагувала на заяву РФ і очікує реакції Туреччини та ООН, за участі яких 22 липня підписали “зернову угоду”.

У Севастопольській бухті вранці 29 жовтня пролунало кілька вибухів.

Росія стверджує, що атаку здійснили нібито українські безпілотники, які “незначно пошкодили” морський тральщик “Іван Голубець” та бонове загородження бухти Південна. У вибухах росіяни звинуватили українських і британських фахівців.

Міноборони Британії назвало звинувачення РФ вигадками епічного масштабу.

Україна поки не коментувала атаку на Севастопольську бухту.

Реакція України

Україна очікує реакцію Туреччини та ООН, які є підписантами “зернової угоди”, на російські заяви про вихід з ініціативи, повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров.

Він нагадав, що Україна не підписувала з РФ жодних “зернових угод”. Підписантами є Росія, Туреччина та ООН.

“Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов’язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів”, – сказав Нікіфоров в коментарі “Суспільному”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву Росії про вихід із зернової угоди та закликав інші країни вимагати від РФ “припинити голодні ігри”.

Про це він написав у Twitter.

“Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань”, – наголосив Кулеба.

Своєю чергою заступник речника генсекретаря ООН Фархан Хак заявив, що організація “підтримує зв’язок із російською владою з цього приводу”.

Агентство Телевидения Новости