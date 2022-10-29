У Харкові затримали коригувальника

Правоохоронці виявили порушника комендантської години у Харкові. У телефоні чоловіка виявили листування з російськими абонентами, що можуть свідчити про співпрацю з окупантами.

Про це пише заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Зазначається, що порушник у меседжах всіляко демонстрував свою прихильність загарбникам та надсилав їм координати населених пунктів Харківської області. Також у нього в телефоні знайшли скриншоти про перевод грошей з російських банків

“Підсвинок встиг і підзаробити на війні. Виявили скріншоти з перерахунками з російського банку”, – написав Білошицький.

Агентство Телевидения Новости