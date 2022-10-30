Україна звільнила з полону ще 52 людей, зокрема захисників та лікаря з «Азовсталі»

Україна в межах ще одного великого обміну повернула з полону 52 людей. Серед них є військові та лікар, які були на заблокованій «Азовсталі» в Маріуполі.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Так, з полону звільнили офіцерів, медиків, сержантів та солдатів. Серед них – 12 бійців Нацгвардії, зокрема два азовці, 18 представників Військово-морських сил, 8 – Держприкордонслужби, 9 – Тероборони, 3 – ЗСУ. Ще двоє – цивільні.

У переліку звільнених із полону є:

– начальник хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі»;

– молодий військовий хірург 65-го військового мобільного шпиталю;

– морський піхотинець, дружина якого нещодавно вийшла з полону;

– доброволець з Маріуполя із символічним прізвищем Москва;

– моряк з острова Зміїний;

– декілька військових, яких взяли в полон у Чорнобильській зоні.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що у цьому переліку також є ті, хто потрапили в полон на Харківщині, Донеччині, та в Бучі на Київщині.

Наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому – 56 років. Частина із них мають бойові поранення або хронічні хвороби. У штабі запевняють, що вже триває робота над наступними обмінами.

27 жовтня СБУ повідомляла, що з початку повномасштабного вторгнення росії Україні вже вдалося звільнити з полону 978 військовослужбовців. Також на підконтрольну Україні територію повернули 579 тіл загиблих військових.

А наприкінці вересня очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук розповідала, що росія досі утримує в полоні 2,5 тисячі українців, серед них багато цивільних.

Агентство Телевидения Новости