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267 вибухонебезпечних предметів знешкоджено за добу на Харківщині
За добу з 29 по 30 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:
7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з веденням бойових дій;
2 – на аварійно-рятувальні роботи;
11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
4 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 267 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та с. Коротич рятувальники доставили біля 40 т води.