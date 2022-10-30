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267 вибухонебезпечних предметів знешкоджено за добу на Харківщині

267 вибухонебезпечних предметів знешкоджено за добу на Харківщині

За добу з 29 по 30 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з веденням бойових дій;

2 – на аварійно-рятувальні роботи;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 267 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та с. Коротич рятувальники доставили біля 40 т води.

Агентство Телевидения Новости

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