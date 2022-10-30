Швидше та безпечніше: як працює британська машина для розмінування на Харківщині

Щодня по кілька сотень вибухонебезпечних предметів знаходять та знешкоджують піротехніки ДСНС. Це й снаряди, які не розірвалися, й міни різних типів, які окупанти залишили після себе у великій кількості. Тікаючи від ЗСУ, рашисти мінували все навкруги – від доріг та інфраструктурних об’єктів до будинків цивільних.

Зараз наші сапери виявили ВНП, який не підлягає транспортуванню та повинен знешкоджуватися на місці. За допомогою… де знайшли ВНП.

Тільки у жовтні під час розмінування на Харківщині сталося два трагічні випадки – на мінах підірвалися сапери з Луганщини та бригада енергетиків. Троє загиблих, 5 поранених. Харківська область є найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами. Тому саме тут буде працювати перший в Україні спецавтомобіль для механізованого розмінування Армтрак 400, який придбали у Великобританії за донати українців. Вартість машини – близько 18 мільйонів гривень й призначена вона для збереження життя саперів. Керувати можна сидячи безпосередньо в броньованій кабіні, або дистанційно.

Арсеній Дядченко, фахівець з контролю якості розмінування ДСНС

Він повністю захищений. Кабіна захищена спеціальним склом товщиною 40 мм. Весь корпус – сталева бронеплита товщиною 10 мм. Машина працює на тій території, де вже ми знаємо, що там знаходяться протитанкові міни, протипіхотні, фугасного і осколкового типу, і протипіхотні міни, які можуть вистрибувати типу ОЗМ 72. Ця машина просто їх знищує. Але головна мета – не просто наїхати і щоб міна підірвалася. Коли йде робочий орган – він заглиблюється у землю на глибину до 50 см. Він ніби з’їдає міну. Коли він дійде до вибухника, міна вже буде у безпечному стані. у безпечному стані. Міна не повинна підриватися, вона повинна знешкоджуватися шляхом механічного тралення. Але, як запевняли нас британські конструктори, машина здатна витримати підрив протитанкової міни ТМ-62 у металевому корпусі.

Машина не нова, але у прекрасному технічному стані. Працювала у країнах, де відбувалися глобальні конфлікти – Афганістані, Лівії, Іраку. Керувати машиною самому або працювати дистанційно – вирішує оператор Армтраку.

Арсеній Дядченко, фахівець з контролю якості розмінування ДСНС

Можемо працювати в кабіні, це більш зручно для оператора: він відчуває машину, бачить ділянку, контролює, як робочий орган підняти чи опустити. Він контролює машину. Запевняли нас британські інструктори, показували багато відеоматеріалів, і головний виробник, який нас навчав, він на власному досвіді пережив підрив на цій машині 6 тисяч мін. І він неушкоджений, йому 68 років, бадьорий доволі.

Зараз ми будемо працювати дистанційно. Ми можемо знаходитися на відстані до 1 км від авто. У нас є все необхідне, встановлюється дисплей, я буду дивитися і управляти.

Кажуть, Armtrac 400 може зачищати майже 2,5 тисячі квадратних метрів за годину, потужна конструкція захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кг. Площа забруднення Харківщини вибухонебезпечними предметами становить близько 12 тисяч кв. км. Тож з британською технікою розмінування відбуватиметься швидше. До того ж, кажуть в ДСНС, в планах привезти в Україну ще п’ять таких машин, але вже нових.





Агентство Телевидения Новости