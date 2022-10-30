Наслідки російської окупації: на Харківщині ексгумували 765 тіл, з них попередньо ідентифіковано 453

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, скільки тіл загиблих українців було ексгумовано на деокупованих територіях.

Про це він сказав у інтерв’ю, оприлюдненому в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

Відповідаючи на запитання щодо братських могил та стихійних поховань убитих російськими окупантами українців, Монастирський розповів: «Якщо ми говоримо про Донецьку область, то наразі на деокупованих територіях ми виявили 268 тіл, з них ідентифіковано 175. Тобто трохи більше половини».

На Харківщині, зазначив він, знайдено було 765 тіл, з них попередньо ідентифіковано 453.

«На Херсонщині, поки там, фактично, небагато населених пунктів, які саме поліція взяла під контроль, – це виявлено 44 тіла, з яких лише три поки ідентифіковано», – сказав міністр.

Монастирський пояснив, що складність з ідентифікацією полягає в тому, що фактично всі експертизи проводяться через ДНК-аналіз, адже «візуально встановити схожість зараз вже майже неможливо».

«Відбирається ДНК цих тіл, ідуть запити родичів про зниклих… Потім родичі здають ДНК і йде порівняння. У разі, якщо є поєднання, тоді ми можемо казати, що ідентифікована та чи та особа», – розповів урядовець.

За його словами, наразі черга на ДНК-експертизу складає в середньому два місяці.

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