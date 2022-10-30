У Куп’янську до газопостачання підключено 95% домоволодінь

Після деокупації ЗСУ Куп’янська, фахівці АТ «Харківгаз» відновили газопостачання для 95% родин міста, що мешкають у приватних будинках, та до 55% споживачів багатоквартирного сектору. Щодня природний газ повертається до близько трьох тисяч домоволодінь.

Також тривають роботи з ремонту перебитих газогонів, що доставляють газ у Ківшарівку Куп’янського району. Після завершення робіт і випробування системи, буде проведено пуск газу у селище.

Роботи з відновлення газопостачання тривають у восьми постраждалих від агресора містах та селах Ізюмського, Харківського, Богодухівського, Куп‘янського районів області.

Агентство Телевидения Новости