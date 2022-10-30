Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:18
Просмотров: 76

На Харківщині троє дітей виховувались в антисанітарних умовах: родину поставили на облік

На Харківщині троє дітей виховувались в антисанітарних умовах: родину поставили на облік

Правоохоронці встановили, що троє дітей проживають у неналежних умовах. Батьків двічі притягували до адміністративної відповідальності, але умови для проживання дітей не змінилися – у будинку брудно, відсутня їжа для нормального харчування, діти неохайні та взагалі немає належних умов для їх виховання.

В Лозівському районі поліція провела рейди по сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах.

Родини, які перебувають на обліку, а також ті, що потребують певної допомоги, постійно перевіряються. Батькам надається правова допомога, консультації психолога та спеціалістів, які проводять з ними профілактичні бесіди про відповідальне батьківство, а також спілкуються з дітьми. 

Порушення в родині, де виховуються троє дітей 2015, 2020 та 2021 років народження, виявили 28 жовтня під час рейду.

Поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст.184  (невиконання батьками, або особами що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Батьків попередили про можливе вилучення дітей з родини. Питання про перебування дітей з батьками буде розглянуто відповідними службами. Нагляд за родиною триває.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 