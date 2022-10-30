На Харківщині троє дітей виховувались в антисанітарних умовах: родину поставили на облік

Правоохоронці встановили, що троє дітей проживають у неналежних умовах. Батьків двічі притягували до адміністративної відповідальності, але умови для проживання дітей не змінилися – у будинку брудно, відсутня їжа для нормального харчування, діти неохайні та взагалі немає належних умов для їх виховання.

В Лозівському районі поліція провела рейди по сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах.

Родини, які перебувають на обліку, а також ті, що потребують певної допомоги, постійно перевіряються. Батькам надається правова допомога, консультації психолога та спеціалістів, які проводять з ними профілактичні бесіди про відповідальне батьківство, а також спілкуються з дітьми.

Порушення в родині, де виховуються троє дітей 2015, 2020 та 2021 років народження, виявили 28 жовтня під час рейду.

Поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст.184 (невиконання батьками, або особами що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Батьків попередили про можливе вилучення дітей з родини. Питання про перебування дітей з батьками буде розглянуто відповідними службами. Нагляд за родиною триває.

Агентство Телевидения Новости