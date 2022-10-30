Росія відмовилася від участі у «зерновій угоді» та пропонує замінити українське зерно не своє на світовому ринку

У міноборони росії заявили, що рф призупиняє участь у «зерновій угоді». Кажуть, що причиною став «теракт» щодо кораблів чорноморського флоту та цивільних суден, який нібито здійснила Україна з участю спеціалістів із Великої Британії.

Про це повідомляє російське пропагандистське медіа «РИА Новости», пише Громадське.

Ідеться про вибухи, які сталися в Севастополі зранку 29 жовтня. Через це зазнав ушкоджень щонайменше один російський тральщик. Окупанти кажуть, що українці нібито залучили 9 безпілотників та 7 автономних морських безпілотників. Детальніше про це читайте тут.

Росіяни кажуть, що «той самий підрозділ британських спеціалістів», який допомагав українцям влаштувати вибухи в Севастополі, також причетний до підривів «Північних потоків».

У британському Міноборони назвали звинувачення росіян «фальшивими заявами епічного характеру».

«Ця вигадана історія більше говорить про суперечки, які точаться всередині російського уряду, ніж про Захід», – кажуть у відомстві.

Відреагували на це й в Україні. Голова Офісу президента Андрій Єрмак написав, що росія вдається до примітивного шантажу в усьому.

«Вигадки про «брудну бомбу», з яких сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об‘єктах… Все надто примітивно та передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть. І що їхній час добігає кінця», – вважає Єрмак.

Відреагував на рішення росії й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. «Ми попереджали про плани рф зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей», – написав він.

Кулеба закликав інші держави вимагати від рф «припинити голодні ігри» та повернутися до своїх зобов’язань.

Водночас в МЗС рф уточнили, що призупинили «зернову угоду» на невизначений термін.

Заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак у коментарі «Суспільному» зазначив, що ООН вже знає про рішення російської влади та підтримує з рф зв’язок.

«Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є надзвичайно важливою гуманітарною діяльністю, яка очевидно позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у всьому світі», – сказав Хак.

27 жовтня в українському уряді повідомляли, що за 88 днів роботи «зернового коридору» з України попрямували 397 кораблів із вантажем у 9 мільйонів тонн агропродукції.

Пізніше у міністерстві сільського господарства рф заявили, що росія готова повністю замінити на світовому ринку українське зерно. Таке заявив голова мінсільгоспу рф Дмитро Патрушев, якого цитують «РИА Новости» та «Медуза», пише Громадське.

«З урахуванням цьогорічного врожаю, російська федерація готова повністю замістити українське зерно і здійснювати постачання за прийнятними цінами всім зацікавленим країнам», – сказав Патрушев.

Він зазначив, що росія готова протягом найближчих чотирьох місяців «безоплатно» поставити найбіднішим країнам до 500 тисяч тонн зернових. Робити це будуть за участю «надійного партнера» Туреччини, каже Патрушев.

Глава мінсільгоспу рф також заявив, що зернова угода «не тільки не розв’язала проблеми країн, що потребують, а й навіть у якомусь сенсі їх посилила», оскільки судна з України нібито в основному прямували до Європи.

Напруження щодо «зернової угоди»

Угоду про безпечне вивезення зерна через Чорне море Україна підписала з Туреччиною та ООН в липні. Дзеркальну угоду з ООН та Туреччиною підписала росія. Між собою Україна та рф не підписували домовленостей. Термін угоди визначили на 120 днів із дня підписання, тобто в листопаді її треба продовжити.

Україна й Туреччина вже погодилися, що готові продовжити «зернову угоду». Але росія погрожувала її анулюванням. путін на початку вересня заявив, що напрямки експорту української агропродукції Чорним морем за «зерновою угодою» потрібно «обмежити», бо її нібито везуть до країн ЄС.

москва передала перелік скарг щодо «зернової ініціативи» до ООН і погрожувала, що відмовиться продовжувати дію угоди в листопаді, якщо її вимоги не будуть виконані.

Агентство Телевидения Новости