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Українські внутрішні паспорти, строк дії яких закінчився під час війни, зберігають свою дійсність

Українські внутрішні паспорти, строк дії яких закінчився під час війни, зберігають свою дійсність

Паспорти громадян України, строк дії яких закінчився у період воєнного стану, зберігають свою дійсність. Відповідну постанову нещодавно прийняв Уряд, повідомляє Мінреінтеграції.

Таким чином, паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Власники таких документів зобов’язані їх обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану.

Агентство Телевидения Новости

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