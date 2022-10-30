Планували залишитися надовго: окупанти завезли в Куп’янськ 1000 комплектів поліцейської форми рф

Обстріли припиняються лише на кілька годин в день – тоді можна спробувати виїхати. Після деокупації рашисти із потрійною енергією почали гатити по селам під Куп’янськом. Жанна евакуюється разом із старенькою мамою.

Жанна

Там время такое было, с 5 до 7 можно было выехать. Я ее на железный воз посадила, тяжело, мосты разбиты. Спасибо военным, помогли перенести ее. Все разбито, они крушат каждый день по 20 часов. Разрывные снаряды, все дома повреждены, стена отошла. И выходить нельзя, они видят, дроны летают. Это ад, два месяца ада. Они стоят за путями, а Двуречное украинское. Все село громят, там разбито все, 2-3 дома загорается и сгорает до тла.

Раїса

Там ні свєту, ні газу, зима йде. Як жити. Готуємо їсти на кирпичиках. Та думали, що буде краще, може світло буде. В мене собака, не могла бросить її.

В Куп’янську поступово відновлюють газо- та електропостачання. Кожного дня працюють правоохоронці – фіксують наслідки перебування окупантів та збирають докази їхніх злочинів. В місцевому райвідділку рашисти влаштували катівню, потрапити в яку міг будь-хто – й не обов’язково було мати в сім’ї військових.

Жанна

Приезжали домой, где-то кто-то сказал, что-то против них имел, разговоры, действия предпринимал против россии.

Так, двоє родичів жінки просиділи в камері кілька місяців. А коли окупанти тікали – людей залишили зачиненими. В будівля почалася пожежа – попередньо, російські військові позбавлялися документів.

Жанна

Их просто бросили, уже понятно им было, что никого нет и они начали пытаться как-то выбраться. Кто-то из других камер вылез через окна, нашли ключи и начали все камеры открывать. И ребята все повыходили. Рассказывали, что над ними, пытали током, издевались, привязывали провода к гениталиям, ушам, Ужас, теперь надо лечиться после этого всего.

В такій камері могли разом перебувати кілька десятків в’язнів. Людям доводилося стояти, спали по черзі.

Дмитро Литвиненко, заст. нач. Куп’янського відділу поліції

Люди місцеві не хотіли співпрацювати, вони ж тут комендантську годину ввели. Місцеві тут чергували на КПП. Хто відмовлявся співпрацювати – вони приводили і тут 15-30 днів сиділи люди.

Окрім струму та побиттів окупанти під час катувань використовували протигази – їх також знайшли на місці. Це характерне знаряддя для майже всіх російських тюрем в деокупованих населених пунктах, кажуть в поліції. На Харківщині знайдено вже 22 катівні.

Олена Баранник, нач. відділу комунікації ГУНП у Харківській обл.

Ті протигази, які ми знаходили, вони були в крові, вони могли їм закривати й дихання. Це робили наші, на жаль, сусіди. Десь ми бачили кийки, палиці, якими людей били, це було в Ізюмі. Щось було однакове, а щось різнилося, що кати знаходили для себе як розвагу.

Окупанти були впевнені, що залишаться тут надовго – в будівлі поліції знайшли щойно завезену російську форму.

Дмитро Литвиненко, заст. нач. Куп’янського відділу поліції

Тут вони вже і форму завезли 1000 комплектів. Хотіли, щоб місцеві, які з ними працювали, вже хотіли їх перевдягти і щоб вони працювали. Це літня, це зимова. Вони до зими готувалися? – Так, все позавозили, все в коробках… Поліцейська форма рф.

Це вже трохи прибрали, але працювати в таких умовах поки складно, кажуть в поліції. Здається, що в будівлі не залишилося жодної неушкодженої речі. Так само виглядає й все місто.





Агентство Телевидения Новости