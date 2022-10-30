Росіяни вивели всю свою техніку з аеродрому у Чорнобаївці (фото)
З аеродрому у Чорнобаївці Херсонської області російські окупанти вивели свою техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.
«З аеродрому у Чорнобаївці рашисти вивели всю свою техніку. Це видно на супутникових знімках за 27 жовтня», – йдеться в повідомленні.
Видання Defence Express опублікувало супутникові знімки компанії SatelLogic, зроблені 27 жовтня над Чорнобаївкою.
Вони свідчать про те, що російське командування забрало усю військову техніку з аеродрому. На знімках видно лише покинуті окопи для неї.
З початку окупації Херсонщини навіть постійні знищення російської техніки силами ЗСУ у цьому аеропорту не були приводом для них покинути позицію.