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Масований ракетна атака по електросистемі України: в Харкові зупинено метро
Зранку ворог розпочав ракетну атаку на інфрастурктурні цивільні об’єкти, повітряна тревога по всій країні, в небі понад 40 ракет, вибухи у Харківській, Київській та Дніпропетровській області, зокрема йдеться про руйнування енергосистеми.
Как повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, є два “прильоти” при критичній інфраструктурі міста
У Харкові знеструмлено метро, можливі проблеми зі світлом окрім вялових відключень. Не працює наземний електротранспорт, на лінії вийшли додаткові автобуси
Містяни повідомляють про відсутність води