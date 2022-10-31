Масований ракетна атака по електросистемі України: в Харкові зупинено метро

Зранку ворог розпочав ракетну атаку на інфрастурктурні цивільні об’єкти, повітряна тревога по всій країні, в небі понад 40 ракет, вибухи у Харківській, Київській та Дніпропетровській області, зокрема йдеться про руйнування енергосистеми.

Как повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, є два “прильоти” при критичній інфраструктурі міста

У Харкові знеструмлено метро, можливі проблеми зі світлом окрім вялових відключень. Не працює наземний електротранспорт, на лінії вийшли додаткові автобуси

Містяни повідомляють про відсутність води

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