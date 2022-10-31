Через обстріли на Харківщині поранений підліток

Протягом минулої доби ворог продовжив терор мирного населення Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, повідомили в ХОВА

Зокрема, були обстріляні місто Куп’янськ, смт Дворічна, Вовчанська громада. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Ізюмському районі госпіталізований з пораненням 16-річний хлопець. Його стан медики оцінюють як середній.

▪️На звільнених територіях області триває розмінування. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 658 вибухонебезпечних предметів.

▪️На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог намагався вести наступ в районі прикордонного з росією села Зелене, але зазнав втрат та відступив.

Агентство Телевидения Новости