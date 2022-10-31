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Ранковий обстріл Харкова: ракети летіли з бєлгорода

Ранковий обстріл Харкова: ракети летіли з бєлгорода

Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода.

Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом, повідомив Олег Синєгубов, голова ХОВА

Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, йдеться про два “прильоти”

Ще щонайменьше дві ракети збили ППО

Агентство Телевидения Новости

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