Мобілізованим у Росії дають старі автомати, це ускладнить логістику – британська розвідка

Перевантажена логістична система Росії отримає нову проблему через необхідність доставляти патрони для старих автоматів АКМ, якими озброїли багатьох мобілізованих на війну в Україні. Про це йдеться у звіті британської розвідки вранці 31 жовтня.

Як зазначається у звіті, із середини жовтня Росія направила на лінію фронту в Україні кілька тисяч нещодавно мобілізованих резервістів, які у багатьох випадках погано екіпіровані.

“У вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі нещодавно мобілізовані резервісти прибувають до України без зброї”, – повідомляють британські розвідники.

Розвідка Британії, посилаючись на зображення з відкритих джерел, наголошує, що мобілізованим резервістам видали АКМ – автомати, вперше представлені у 1959 році.

“Багато з цих автоматів, ймовірно, перебувають у майже непридатному для використання стані через погане зберігання”, – вважають у розвідці Великої Британії.

Як зазначається, АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як регулярні бойові частини Росії переважно озброєні автоматами АК-74М або АК-12 калібру 5,45 мм.

На думку британської розвідки, інтеграція резервістів із контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означатиме, що російським логістам доведеться висувати на передові позиції два типи боєприпасів для стрілецької зброї, а не один.

“Це, ймовірно, ще більше ускладнить і так перевантажену логістичну систему Росії”, – резюмували у звіті.

Агентство Телевидения Новости