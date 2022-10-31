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У Харкові склада ситуація через ранкову атаку, – Терехов

У Харкові склада ситуація через ранкову атаку, – Терехов

Після ранкових прильотів ситуація у Харкові досить складна. Удар припав по об’єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт, повідомив мер міста

На даний момент нам вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси та трамваї ми замінили на автобуси.

Також є проблеми з водопостачанням, але енергетики та наші комунальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води до будинків харків’ян.

Усі служби працюють над відновленням нормального життєзабезпечення Харкова.

Разом ми вистоємо та переможемо!

В ОП додають, що окрім відключень світла за графіком можливі екстренні:

Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії! – повідомили на Банковій, – Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об’єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків., –

Агентство Телевидения Новости

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