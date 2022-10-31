Україна під обстрілами: що відомо на цей час

У Харькові обстріл ракетами С-300 припав на 8.00 ранку. Наразі відомо, що ворог влучів у два об’єкта критичної інфраструктури, зупинений електротранспорт. Інші ракети не досягли цілі. Разом з Харковом під обстрілом опинилося більшість регіонів України.

За попередніми даними, армія РФ випустила по Україні 15 ракет з акваторії Каспійського моря.

Незадовго після цього вибухи пролунали в Київі. Частина столиці залишилися без світла, в деяких районах немає води, повідомив міський голова Кличко.

Керівник Київської ОВА Кулеба повідомив, що в області працює ППО, ракетна атака триває.

Повідомляється про вибухи на Хмельниччині, Полтавщині, Дніпрі – там працює ППО. На Вінниччині збита рашистська ракета впала у цивільні об’єкти. Є руйнування, – повідомляє ОВА

Є влучання у Запоріжжі. Атаковани критичні об’єкти на. Черкащині, Кировоградщині та, вперше з початку війни на Буковині, у Чернівцях.

У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури знеструмлено ділянки “Укрзалізниці”.

Про це повідомляє пресцентр “Укрзалізниці.

Як зазначається, резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух.

Наразі із затримкою більше, ніж на 30 хвилин, рухається поїзд №81/82 Київ – Ужгород.

Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів:№712 Київ — Краматорськ;№732 Київ — Дніпро.

Керівник ОП Андрій Єрмак закликав міжнародну спільноту відреагувати на чергову атаку Росії на мирні об‘єкти, надавши Україні більше зброї, і запровадивши проти РФ ще жорсткіші санкції.

“російські невдахи продовжують воювати з мирними об‘єктами. Ми витримаємо, а їх ганьба коштуватиме цілим поколінням росіян дуже дорого. Продовжуємо працювати в тилу і на фронті. Зброя, санкції, покарання ворога”, – йдеться в його повідомленні.

Агентство Телевидения Новости