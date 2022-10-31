Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:18
Просмотров: 155

Через ранковий обстріл відмінені рафіки погодинних відключень, – Укренерго

Через ранковий обстріл відмінені рафіки погодинних відключень, – Укренерго

Сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Нові пошкодження ускладнили ситуацію в енергосистемі України, – повідомляють в Укренерго

Стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6-ї години ранку в усіх регіонах, наразі відмінені. Для ліквідації аварій, спричинених наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільчих мереж (обленерго) введені локальні обмеження споживачів в межах областей. Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

Друзі, ми знову просимо вас про допомогу. Наші ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові. Допомогти їм може кожен, в кого зараз є світло. Заощадливе споживання електроенергії допоможе втримати баланс в енергосистемі і не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження. – наголошують енергетики

Експерт у сфері енергетики та ЖКГ Олег Попенко звернув увагу на важливу деталь у цій атаці, так, за його словами, головну тяжкість удару окупанти перенесли на українську гідроенергетику.

“Судячи з усього, сьогодні однією з основних цілей ракетних ударів є українські гідроелектростанції. Причому вдарили як по Дніпру (Кременчуцька, Дніпровська ГЕС) так і на Дністрі. Удар як ви зрозуміли, припав по районах, де розташовані найбільші ГЕС країни”, — пише експерт на своїй сторінці у Facebook.

Як пояснив “Телеграфу” Олег Попенко, хоча максимально ГЕС дають Україні всього близько 5% електроенергії, що виробляється, вони становлять для України величезну цінність, особливо тепер.

“Вони дозволяють маневрувати електроенергією в період пікових навантажень у мережах, так само як ТЕЦ та ТЕС”, — пояснює важливість ГЕС співрозмовник “Телеграфа”.

Вибір цілей для удару, як наголошує Олег Попенко, дозволяє говорити про системність, продуманість та підготовленість ударів по українській енергосистемі з боку агресора, який визначив усі важливі та вразливі сторони і б’є саме за ними.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 