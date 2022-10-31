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Через ранковий обстріл Харкова є поранені, – прокуратура

Через ранковий обстріл Харкова є поранені, – прокуратура

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова та Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 31 жовтня близько 8:15 ранку російські військові здійснили ракетний обстріл Харкова та Чугуївського району. У результаті пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури.

На місці влучання у Чугуївському районі отримав контузію 51-річний чоловік.

Попередньо, окупанти випустили ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Першочергові слідчі дії тривають, на місці подій працюють прокурори спільно зі співробітниками поліції.

Агентство Телевидения Новости

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