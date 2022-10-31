В ISW спрогнозували плани Путіна щодо війни в 2023 році

Президент Росії Володимир Путін, швидше за все, спробує продовжити звичайні воєнні операції в Україні, щоб утримати нині окуповані території, завоювати нові землі і створити умови для згортання західної підтримки України, яке, як він очікує, станеться цієї зими, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дослідники вказують на те, що Путін, ймовірно, не полишив надії досягти своїх «максималістських цілей» в Україні за допомогою звичайних військових засобів, які він використовує паралельно з зусиллями зламати волю України до боротьби і волю Заходу продовжувати підтримувати Київ.

«Щойно завершена російська часткова мобілізація резервістів переконливо свідчить про те, що Путін має намір продовжувати воювати в 2023 році, а не розраховувати на те, щоб забезпечити певне припинення вогню чи ескалацію таким чином, щоб завершити війну на його умовах. Він заплатив дуже високу внутрішню ціну за ці мобілізаційні зусилля втечею сотень тисяч росіян до інших країн, безпрецедентними протестами і настільки ж безпрецедентною критикою діяльності російської армії та російського уряду», – кажуть дослідники.

«Ця ціна має сенс, якщо Путін має намір продовжувати боротьбу і визнає необхідність доправити підкріплення в Україну прямо зараз, щоб утримувати свої позиції достатньо довго для того, щоб прибули нові призовники і переламали ситуацію на його користь, як він може думати. Це має набагато менший сенс, якщо він має намір перейти до використання тактичної ядерної зброї або в спробі виграти війну, або в надії забезпечити припинення вогню чи якийсь інший вихід із ситуації на вигідних умовах», – додали вони.

Агентство Телевидения Новости