Стали відоми наслідки ранкового обстрілу: ЗСУ готує відповідь

Російські війська ракетами та дронами пошкодили 18 об’єктів, більшість із яких — енергетичні, у 10 регіонах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Прем’єр закликає свідомо споживати енергію та знизити навантаження на мережу.

«російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль — не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура», — зазначив Шмигаль.

Зранку 31 жовтня російські війська завдали масований обстріл по низці областей: поцілили по об’єктах енергосистеми. Вибухи чули у Києві та області, на Полтавщині, Черкащині, Харківщині, Запоріжжі тощо.Частину ракет вдалося збити. Повітряні сили збили 44 із понад 50 крилатих ракет.

Унаслідок ранкової атаки частина залізниці знеструмлена: на колії вивели резервні тепловози. Крім того, по країні запроваджують екстрені відключення електропостачання.

Ранкова ракетна атака на Україну обійшлася росії у $400-600 млн.

Рівно стільки коштують випущені по енергетичній інфраструктурі нашої держави 50 ракет Х-101/Х-555 (точна вартість залежить від кількості ракет кожного типу), пише Telegram-канал «Орестократія».

Вартість ракети Х-101 становить $13 млн;

Х-555 — $7,5 млн.

Ця величезна сума перевищує річні бюджети Новосибірська чи Єкатеринбурга – третього та четвертого за розмірами міст росії.

Збройні сили України відплатять за кожен ракетний удар, завданий росією по українській територіїПро це заявив Генеральний штаб ЗСУ у facebook.«Здавалося, що наша лють уже не буде сильнішою. Але з кожною ракетою вона все більша. Відплатимо за кожен удар! Тримаймося! Разом переможемо! Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости