У Києві на честь Геловіну Путіна посадили в клітку

Щоправда, поки не його особисто, а опудало.

Біля однієї зі столичних кав’ярень помітили клітку, в якій сидить велике опудало президента країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Про це повідомили в соціальних мережах. “Вечір усіх святих” святкується в ніч проти 1 листопада.

“Декорації до Геловіну в Києві”, – йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити клітку, в якій до стільця прив’язана велика лялька у вигляді Путіна. Над його головою причепили напис “Нравится, не нравится – спи моя красавица”. На клітці встановлено опудало з гарбузом замість голови.

Агентство Телевидения Новости