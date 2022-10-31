В Балаклії завершують монтаж металевого мосту з Чехії

В Балаклії поруч зі зруйнованим мостом змонтували новий тимчасовий міст з 36-метрової легкозбірної металевої конструкції, яку Україна отримала від Чеської республіки. Про це повідомляє будівельна група компаній «Автострада». Робота тривала близько місяця.

Мост розташований на регіональній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка та з’єднує житлові масиви міста з інфраструктурою – лікарнями, магазинами, держзакладами. Це основний шлях доставки людям їжі, ліків, товарів першої необхідності.

Коли було зруйнувано старий міст, автотранспорту доводилося об’їжджати майже 20 км, аби потрапити на протилежний берег.

Наразі роботи на новому мосту практично завершені, будівельники прокладають під’їзні шляхи. Вже найближчим часом тут відкриють реверсний рух для автомобілів. Зруйнований міст поряд демонтують.

Агентство Телевидения Новости