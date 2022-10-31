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ДБР встановлює обставини смертельної аварії під Харковом

ДБР встановлює обставини смертельної аварії під Харковом

Напередодні близько 11:30 на трасі в районі селища Санаторій Роща сталася ДТП за участю трьох легкових і одного вантажного автомобілів. За кремом одного з авто був працівник одного з правоохоронних органів, повідомили в пресслужбі Територіального управління ДБР у м. Полтава.

За попередньою інформацією, після зіткнення двох легкових автомобілів, один з них відкинуло на смугу зустрічного руху, після чого відбулося зіткнення з вантажівкою та ще одним легковим авто.

В результаті зіткнення пасажирка одного з легкових автомобілів загинула на місці пригоди, ще троє людей, у тому числі малолітня дитина, з різними травмами госпіталізовані до медичного закладу.

Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 286 КК України.

Агентство Телевидения Новости

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