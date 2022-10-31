Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:08
Просмотров: 145

Перейти до планових відключень світла буде можливо після ліквідації наслідків ранкових обстрілів

Перейти до планових відключень світла буде можливо після ліквідації наслідків ранкових обстрілів

Сьогоднішні удари по об’єктам критичної інфраструктури в Харкові, Чугуївському і Куп’янському районах наносилися, попередньо, з бєлгородської області ракетами С-300. Через це запланований графік відключень електроенергії довелося скасувати. Про це повідомив заступник начальника ХОВА Роман Семенуха в ефірі телемарафону.

«Докладаємо всіх зусиль, щоб відновити електропостачання і водопостачання в окремих районах Харкова і області. Це винятково пов’язано з ранковими ракетними ударами», – зауважив Роман Семенуха.

Він зазначив, що до кінця дня принаймні в Харкові мають відновити електропостачання, якщо не буде повторних ворожих обстрілів.

«У найближчий час ми поінформуємо, які графіки відключень світла будуть чинними. Наразі задача номер один – відновити електропостачання і оцінити розміри пошкоджень, щоб перейти до планових відключень», – пояснив заступник начальника ХОВА.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 