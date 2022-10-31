Перейти до планових відключень світла буде можливо після ліквідації наслідків ранкових обстрілів

Сьогоднішні удари по об’єктам критичної інфраструктури в Харкові, Чугуївському і Куп’янському районах наносилися, попередньо, з бєлгородської області ракетами С-300. Через це запланований графік відключень електроенергії довелося скасувати. Про це повідомив заступник начальника ХОВА Роман Семенуха в ефірі телемарафону.

«Докладаємо всіх зусиль, щоб відновити електропостачання і водопостачання в окремих районах Харкова і області. Це винятково пов’язано з ранковими ракетними ударами», – зауважив Роман Семенуха.

Він зазначив, що до кінця дня принаймні в Харкові мають відновити електропостачання, якщо не буде повторних ворожих обстрілів.

«У найближчий час ми поінформуємо, які графіки відключень світла будуть чинними. Наразі задача номер один – відновити електропостачання і оцінити розміри пошкоджень, щоб перейти до планових відключень», – пояснив заступник начальника ХОВА.

Агентство Телевидения Новости